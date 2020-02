Pouco mais de quatro meses depois de separar-se da mulher, Valtteri Bottas reencontrou o amor na figura de Tiffany Cromwell. O piloto de Fórmula 1, que irá manter-se como colega de equipa de Lewis Hamilton na Mercedes, publicou uma fotografia de ambos no Instagram com a baia de Monte Carlo em fundo. "Sou o homem mais afortunado do Mundo", escreveu Bottas, em honra da ciclista australiana.