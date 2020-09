O segredo de Carol Cabrino: muito exercício e boa comida

Carol Cabrino saltou para a ribalta quando Marquinhos marcou um dos golos que levou o PSG à final da Liga dos Campeões. Embora não tivesse festejado o título com o marido, perdido para o Bayern Munique, fez questão de estar em Lisboa para o apoiar. Agora de férias, o casal rumou a Ibiza para gozar uns dias em família. Claro que as más-línguas começaram a criticar-lhe as poses, algo sobre o qual Carol fez questão de sublinhar que tudo se deve a uma boa nutrição e muito exercício.