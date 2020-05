O segredo para abdominais perfeitos de Agustina Gandolfo

Estar ‘presa’ em casa, devido à pandemia do novo coronavírus, não quer dizer que não possamos olhar pelo nosso corpo. Que o diga a escultural Agustina Gandolfo, que decidiu revelar o segredo para ter uns abdominais perfeitos. Nas InstaStories, a companheira de Lautaro Martínez mostra a arte com que se agarra aos aparelhos de ginásio para malhar o corpo. Os resultados estão bem à vista, com a modelo argentina a rivalizar na forma física com o avançado do Inter Milão.