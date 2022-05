O sucesso de Malissia Sirica

Malissia Sirica despontou para as ‘passerelles’ ao ser selecionada para o concurso Miss Bélgica em 2015. Não passou do quinto lugar mas a participação naquele evento de beleza foi decisiva para lhe serem abertas as porta para uma carreira de sucesso como modelo fotográfico. Adepta do desporto, com o ‘fitness’ acima de todas as suas preferências, tem corrido meio mundo onde possa ser fotografada em biquíni envolvida por uma praia de sonho. Curioso é a popularidade que ganhou no Extremo Oriente, sendo uma presença regular nas capas das principais revistas dedicadas à moda e bem-estar.