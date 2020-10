A atriz e surfista Joana Duarte mostrou o novo visual e surpreendeu os milhares de admiradores ao apresentar-se com “uma juba de leão” e aspeto “selvagem”. Estas foram algumas das características elogiadas pelos fãs nos comentários da respetiva publicação nas redes sociais. Além do cabelo volumoso, a estrela captou muitas atenções e piropos pelas suas curvas escaldantes. Recorde-se, a ex-moranguita está há vários meses na Austrália com o namorado Ziggy Alberts.