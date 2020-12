A apresentadora Olívia Ortiz rumou à ilha de São Miguel, nos Açores, com um grupo restrito de amigos e tem aproveitado a escapadinha para descansar e renovar o álbum de fotografias escaldantes. A beldade tem roubado atenções e elogios, através das redes sociais. Os admiradores não resistem a comentar as suas imagens mais sexy na Poça da Dona Beija, bem como as paisagens mais pitorescas. É caso para perguntar: mais alguém quer fugir para a ilha?