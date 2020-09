Organização italiana denuncia mulher de Icardi por "mercantilizar os filhos"

Wanda Nara continua a dar que falar. Agora a mulher e empresária de Mauro Icardi foi denunciada pela Codacons, uma organização italiana de associações de defesa do meio ambiente e dos direitos dos consumidores, por alegadamente ter uma conduta imprópria relativamente aos seus filhos e às redes sociais.





A influencer, que partilha inúmeras fotos sensuais no seu Instagram, tem cinco filhos, três do anterior relacionamento com Maxi López, e dois com Mauro Icardi, futebolista do PSG.A Codacons, uma organização sem fins lucrativos, publicou um comunicado em que reflete sobre as más influências que algumas estrelas no Instagram representam e deu como exemplo Wanda Nara. A nota faz concretamente referência a uma fotografia, captada por paparazzi este verão, em Ibiza, em que a argentina surge a subir as escadas de um iate de biquíni, numa pose sensual, enquanto um dos filhos a fotografa com um telemóvel.A organização explica que aquele momento supõe "uma forma de violência sobre os menores", criticando Wanda Nara e outros influencers por terem normalizado a "mercantilização dos seus filhos" ao partilharem fotos dos menores a promover marcas famosas. Segundo a Codacons, isto constitui uma "violação das leis da privacidade dos menores."