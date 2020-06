Orgulho de pai: Cristianinho fez 10 anos

Cristianinho dobrou ontem a sua primeira década de vida, e as felicitações mais importantes vieram, é claro, da família, com Georgina Rodríguez e a avó Dolores Aveiro na linha da frente. A mais comovente, no entanto, foi a de Cristiano Ronaldo: “Nem quero acreditar que o meu menino já tem dez anos! Como o tempo passou...”, comentou no Instagram. “Desde sempre foste motivo de orgulho do pai que tanto te ama”. A prenda de anos? Um par de botas iguais às de CR7 que logo estreou a dar uns chutos na bola!