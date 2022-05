Oriana Sabatini pode estar à espera do primeiro filho, fruto da relação de quatro anos com Paulo Dybala. Alguém mais atento reparou que, no dia do seu aniversário, as amigas lhe tocaram na barriga antes de apagar as velas do bolo. Não há desmentido nem confirmação, já que a cantora está focada no lançamento do seu novo ‘single’.