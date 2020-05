Os beijos de sol da mulher de Seferovic

A passar a quarentena em Portugal, Amina, a mulher do benfiquista Haris Seferovic, tem aproveitado o bom tempo para apanhar sol na parte exterior da moradia onde está com o craque, nos arredores da capital. Desta vez, não resistiu a partilhar uma fotografia do momento e deixar uma legenda divertida: "Beijos de sol são os melhores beijos, depois dos da minha bebé (e dos beijos do Haris)". Amina e Haris foram pais pela primeira vez em setembro, de Inaya. Desde então, tem brindado os seguidores com imagens divertidas da bebé.