Os dias de quarentena de Vanessa Rebelo

Vanessa Rebelo, mulher de Simão Sabrosa, marcou o dia 48 de quarentena ao lado do filho. O confinamento está a ser feito na nova casa do casal, no Estoril, para onde a família se mudou nas últimas semanas. Uma moradia de luxo feita de raiz a pensar nas crianças. "Dividir um apartamento com crianças é complicado. Mudámos para podermos ter um espaço exterior", justificou a decoradora de interiores há pouco tempo. Vanessa e Simão são pais de Simão Salvador. Vanessa é mãe ainda de Rodrigo, fruto da relação com Bruno Aguiar, e Simão é pai ainda de Mariana e Martim, do casamento com Filipa Valente