Os planos futuros de Joaquín: «Vou ser toureiro!»

É, provavelmente, um dos futebolistas mais divertidos que jogam na liga espanhola. Esta quinta-feira, o médio do Betis revelou ao diário ‘AS’ os seus planos futuros quando pendurar as chuteiras. "Vou ser toureiro! Quero agarrar-me a esse sonho que sempre tive desde pequeno", explicou o companheiro de equipa de William Carvalho. Assinale-se que Joaquín nasceu ao lado de Cádiz, e fez quase toda a sua carreira no clube de Sevilha, cidade conhecida pela paixão dos seus habitantes pelos touros.