Os segredos da cerimónia do filho de David Beckham

O antigo jogador e Victoria Beckham não esconderam a emoção na cerimónia de casamento do filho mais velho, Brooklyn, com a herdeira Nicola Peltz. A revista ‘People’ revelou um pouco do discurso do pai: David "falou sobre o nascimento de Brooklyn, da sua vida familiar e de como Victoria é uma ótima mãe".O pai da noiva, o empresário Nelson Peltz, também emocionou na hora do discurso, pedindo aos convidados que não dessem presentes de casamento, mas que fizessem doações para ajudar Ucrânia.