Os voos de luxo de Achraf Hakimi e da mulher em aviões que custam 3.100 euros à hora

Se há futebolistas, como Cristiano Ronaldo ou Neymar, que têm o seu próprio avião, outros preferem gastar dinheiro noutros 'brinquedos', embora não deixem de desfrutar de viagens aéreas exclusivas.É o caso de Achraf Hakimi, defesa marroquino do PSG, e da sua mulher Hiba Abouk, uma conhecida atriz espanhola com quem o futebolista tem dois filhos. Segundo a imprensa do país vizinho, o casal desloca-se muito frequentemente em voos privados, como aconteceu recentemente no Dia da Mãe, quando Hiba foi a Paris ter com o marido.Conta o jornal 'El Español' que o casal aluga estes aviões à hora e que um dos seus favoritos é o Hawker 400, considerado perfeito para voos na Europa.Tem capacidade para sete passageiros, pode percorrer no máximo 2.600 quilómetros e atinge uma velocidade de cruzeiro de 770 km/h.Mas não está ao alcance de qualquer bolso, pois o aluguer de uma destas aeronaves custa 3.100 euros por hora. De qualquer forma, acrescenta o 'El Español', é raro o casal pagar mais de 6 mil euros por viagem...