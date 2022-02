Ovação para Eriana Blanco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"A vida em biquíni", brinca Eriana Blanco numa das últimas publicações no Instagram, para logo ser ovacionada pelos 3,5 milhões de fãs que tem na rede social. Sim, não é fácil à modelo de ‘fitness’ passar despercebida, nem sequer ela o quer. Capa de revistas como a Maxim e a FHM, é considerada uma das mulheres mais belas que se passeiam nas praias da Florida. Mesmo com o "paraíso" à porta de casa, sempre que pode voa até à Austrália para "destruir" algumas ondas com uma prancha de surf.