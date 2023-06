E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter criticado Georgina Rodríguez, o tiktoker Pablo Bone defendeu-se das acusações do amigo da companheira de Cristiano Ronaldo, Ivan García, com novas declarações polémicas. "Este senhor desmentiu o que eu disse, faltou-me ao respeito. Está a mentir e sabe disso. Ele está a perguntar pelo contrato? A este senhor nada tenho a prova. Vou provar, sim, mas ao juiz, no momento devido", ameaçou Pablo Bone.