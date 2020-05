Pai de Carolina Patrocínio internado em estado grave

A mulher do atleta Gonçalo Uva passou a última semana em sobressalto devido ao internamento do pai, Pedro Patrocínio. Foi hospitalizado na sequência de um agravamento do estado de saúde, que inspirava muitos cuidados. Embora preocupada e com o coração nas mãos, a apresentadora do ‘Fama Show’, da SIC, não especificou o problema de saúde vivido pelo progenitor. No sábado, respirou de aliviou ao saber que o pai já estava fora de perigo e quase pronto para ter alta.