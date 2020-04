Paige Spiranac esclarece a maior dúvida: são verdadeiras, sim senhora...

É difícil a Paige Spiranac estar longe das páginas cor-de-rosa dos jornais. Considerada uma das mais belas golfistas do momento, a rapariga surpreendeu tudo e todos, há uns dias, ao revelar que tem usado óleo de canábis para lidar com o confinamento em casa. Agora, saltou de novo para a ribalta quando colocaram em dúvida se os seus seios eram verdadeiros. "As minhas mamas são verdadeiras; nunca pus implantes", respondeu a um dos críticos. E explica que o tamanho do peito até a ajuda a dar tacadas na bola de golfe…