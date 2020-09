Paixão total pelo Inter Milão

A relação entre Anna Modler e Alexis Sánchez foi um dos romances mais falados em Itália, embora nunca tivesse sido oficializado por ambos, apesar de fotografias publicadas no Instagram assim o confirmassem. Pois segundo a imprensa cor-de-rosa italiana, a ligação entre a modelo sul-africana e o avançado chileno do Inter Milão terá terminado de forma abrupta. De férias na Grécia, a rapariga não está sozinha: tudo indica que está com o filho de Riccardo Ferri, ex-jogador… da Internazionale!