A lenda de ‘Baywatch’, de 52 anos, disse o "sim" ao produtor de cinema Jon Peters, de 74, com quem já tinha namorado há 30 anos, na altura em que frequentavam a mansão da Playboy. A cerimónia decorreu em Malibu e trata-se do quinto casamento da atriz. Pamela casou-se também com Tommy Lee, Kid Rock, e casou-se duas vezes com o empresário Rick Salomon.