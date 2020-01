Papa Francisco dá bênção muito especial

Esta quinta-feira, o Papa Francisco recebeu uma prenda muito especial: a camisola de Patrick Mahomes, ‘quarterback’ dos Kansas City Chiefs. A oferta talvez signifique o pedido de uma bênção para a equipa vencer a final da Conferência Leste contra os Tennesse Titans. Agora, talvez desconhecido para muitos, como explica o Catholic News Service, é que o Papa é um adepto do futebol americano, muito mais do que do futebol nascido e popularizado em terras de Sua Majestade.