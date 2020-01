"Parabéns meu amor! Desejo-tee um bom dia! És uma ótima mulher e uma excelente mãe para os nossos filhos. Amo-te muito querida!"





Mãe de Ronaldo dá os parabéns a Georgina com fotografia do dia do seu aniversário

As palavras são de Cristiano Ronaldo que assim assinalou nas redes sociais o aniversário de Georgina Rodríguez, que esta segunda-feira festeja 26 anos.O craque português publicou também uma fotografia com Georgina e os filhos junto do bolo de aniversário e vários ramos de flores.