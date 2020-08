Paraíso em Bali para Pamela Penno

Não é uma ilustre desconhecida, mas o facto de ter escolhido a paradisíaca ilha de Bali para viver afastou Pamela Penno dos olhos daqueles que amam um corpo perfeito numa mulher. A escultural brasileira divide o tempo entre tórridas sessões fotográficas com biquínis que pouco deixam a adivinhar e sadias sessões no ginásio. E, sempre que tem tempo, aproveita para dar umas valentes pedaladas pela ilha, quando não acelera de mota, ou ‘destrói’ umas ondas com a prancha de surf.