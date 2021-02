Paris Fury, a mulher do bicampeão mundial de boxe Tyson Fury, assinou um contrato milionário com uma editora para escrever a verdadeira história de vida do marido. A socialite britânica, de 31 anos, revelou que a biografia irá chamar-se ‘Amor e Fúria’ e conta a história de amor do casal, bem como os momentos mais e menos felizes da família. Uma obra polémica que promete dar que falar.