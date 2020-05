Pat Ewing: «É uma treta ser tão famoso»

Pat Ewing revelou esta semana, numa entrevista radiofónica, o quão abalado ficou quando lhe roubaram as duas medalhas de ouro olímpicas e o anel de campeão universitário. As que ganhou nos Jogos de Los Angeles, em 1984, e com a mítica Dream Team, nos Jogos de Barcelona em 1992, foram-lhe de novo dadas pela federação norte-americana de basquetebol. Já o anel foi recuperado quando o viu à venda no eBay. "Às vezes é uma treta ser tão famoso", lamentou-se a antiga estrela da NBA.