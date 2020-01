Patrícia Mamona aproveitou a última semana para apanhar uns belos banhos de sol na África do Sul. Sempre com um ar bem-disposto, a atleta portuguesa tem publicado várias fotografias no Instagram sobre a sua estada, com a mais recente a anunciar a chegada a Lisboa. "Quando chegar a Portugal já não vou ter esta cor", brincou Patrícia Mamona com os seus fãs.