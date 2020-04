Patrícia Mamona armada em ‘blogger’

Patrícia Mamona tem mostrado, nestes dias de confinamento, a sua veia mais irónico-humorística. Trajada com um vestido rosa invulgar, a tripla saltadora da seleção lusa de atletismo publicou no Instagram uma série de fotografias a mirar-se no telemóvel. "A brincar às bloggers", escreve a jovem, enquanto deita a língua de fora para o ecrã. A atleta tem sido uma das mais ativas nas redes sociais, dando dicas aos seus seguidores sobre a melhor forma de manter a forma em casa com objetos do dia-a-dia.