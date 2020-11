A atleta completou 32 anos com uma festa em casa muito simples. "Nestes tempos difíceis, estar bem, com saúde, receber amor e ter uma grande família e amigos com quem posso contar já é uma grande bênção. Por isso estou feliz por completar mais um ano de vida. Parabéns para mim, 32 anos já cá cantam", desabafou a atleta do triplo salto.