Patrícia Mamona dá a receita: ter paciência e saber esperar

Não está a correr nada mal a Patrícia Mamona a época de triplo salto nos encontros de atletismo em pista coberta. Vencedora em França no Meeting de l’Eure, depois da segunda posição em Dusseldorf no início deste mês, conquistou este fim de semana o terceiro lugar em Madrid. Ora, Patrícia Mamona não é de ficar satisfeita com lugares que não o primeiro. "Tudo o que se pode fazer é ter paciência e esperar ...", comentou a internacional lusa no Instagram.