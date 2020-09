Pau Gasol e a mulher Catherine McDonnell foram no domingo pais de uma menina. Ato imediato, o antigo companheiro de Kobe Bryant nos Los Angeles Lakers prestou homenagem ao amigo, falecido no final de janeiro num acidente de helicóptero. Elisabet Gianna Gasol foi o nome escolhido para a bebé, relembrando também a filha do ‘Black Mamba’ que o acompanhava no fatídico voo. "Um nome cheio de significado para a nossa filha superbonita!"