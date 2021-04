Paul Gascoigne abandonou a versão italiana do reality show 'Survivor', quase um mês depois de ter deslocado um ombro durante um desafio do programa, que decorre numa ilha das Caraíbas.





O antigo futebolista, de 53 anos, tentou regressar, mas as dores pioraram e acabou por ter de deixar a ilha.Gascoigne, que não se coibia de andar pela ilha nu, chegou a ser criticado pelos colegas do programa, pois por causa da lesão no ombro não podia participar em muitos dos desafios.