Paul Gascoigne acaba no hospital após incidente em concurso de sobrevivência

O antigo internacional inglês Paul Gascoigne é um dos concorrentes da versão italiana do reality show 'Survivor', que está a decorrer nas Honduras, e recentemente teve de ser transportado de emergência para o hospital.





Durante um desafio que consistia na elaboração de um prato de esparguete com almôndegas o ex-jogador, de 53 anos, terá sofrido uma luxação no ombro e o mal-estar de Gascoigne foi visível pelas imagens da transmissão do programa em dois momentos posteriores, primeiro quando tentava nadar no mar e depois ao escalar uma parede através de uma rede.De acordo com o 'As', a realização do programa tentou tranquilizar os espectadores garantindo que a lesão não apresentava gravidade, mas a verdade é que Gascoigne não marcou presença na habitual ronda de nomeações dos concorrentes dessa mesma noite.