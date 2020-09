Paul Pogba publicou no Instagram uma fotografia ternurenta com o filho. Enclausurado em casa, depois de testar positivo à Covid-19, o médio do Manchester United tem tentado passar os melhores momentos ao lado da mulher Zulay e do pequeno Labile Shakur. "Em casa a apanhar um bocado de vitamina D", escreveu a companheira na rede social. "Estamos a sentir-nos muito melhor agora", adiantou, tranquilizando os fãs do campeão do Mundo francês.