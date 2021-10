Paula Manzanal diabólica

É peruana de nascimento mas escolheu Espanha para exibir toda a sensualidade que as linhas do seu corpo revelam. Paula Manzanal subiu à ribalta há meia dúzia de anos depois de conquistar o título de Miss Peru. ‘Adoptada’ por algumas das marcas de moda e cosmética mais consagradas, a também influenciadora tem nas redes sociais o escape que precisa para mostrar as suas capacidades no ‘fitness’. “Cara de anjo, pensamentos diabólicos”, brinca a modelo numa das publicações mais recentes no Instagram.