Farto da tempestade que tem assolado o nosso país. Pois então esta notícia é para lhe fazer inveja. Paulina Gretzky, a fulgurante companheira do golfista Dustin Johnson escolheu a ilha de São Bartolomeu, nas Caraíbas, para celebrar os 31 anos. Pelas fotografias que tem publica do no Instagram, estes dias têm sido de verdadeira festa e uma oportunidade para exibir a excelente forma em que se encontra. Temos inveja...