«Pediram-nos 70 mil euros e Garay e eu decidimos que não íamos comprar uma criança»

Tamara Gorro e Ezequiel Garay têm dois filhos mas acalentaram o desejo de aumentar família recorrendo à adopção e o processo chegou a ser iniciado mas não correu bem. Toda a história foi agora conta pela mulher do ex-jogador do Benfica, não escondendo a tristeza e revolta.





"Há três anos íamos adoptar um menino no Uganda. A minha filha já conhecia o Dylan por fotos", começou por dizer a modelo à revista 'Diez Minutos', contando depois o que falhou."Primeiro a data, depois os testes psicológicos, o passo seguinte foi escolher o sexo. Eu não me importava, tudo que o queria era que fosse uma criança necessitada de amor. E eles enviaram-nos as fotos de Dylan. Nessa altura já tínhamos contado à nossa família", prosseguiu revelando então o que acabou com o sonho."Um advogado disse-nos depois que teríamos de pagar 60.000 a 70.000 euros. Nesse momento, Ezequiel olhámo-nos e decidimos que não íamos comprar um menino", refere.