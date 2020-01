Pedro Fernandes e António Raminhos de olho no dérbi: «Que o resultado se repita!»

"Fiz uma aposta com o Raminhos", escreveu Pedro Fernandes no Instagram, após o jogo que juntou, na quarta-feira, figuras públicas em jeito de antevisão do dérbi Sporting-Benfica. "Um jogo de futebol entre os meus amigos sportinguistas e os amigos benfiquistas dele. Quem perdesse teria de vestir a camisola do rival!". Adivinhem quem perdeu: Team Fernandes 5-4 Team Raminhos. "Que o resultado se repita hoje", ‘picou’ o apresentador.