Presidente da Liga, Pedro Proença marcou presença no segundo fim de semana de Rock in Rio. Ao lado da companheira, Carla Rufino, mostrou-se satisfeito pela ligação da Liga ao festival de música. "Foi uma aposta muito grande por parte da Liga Portugal. Um investimento num novo setor no qual nos interessa muito entrar, com muita gente jovem, pelo que foi um passo muito bem conseguido", revelou.