Pep Guardiola e Ronald Koeman jogam golfe em Barcelona

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, e Ronald Koeman, técnico do Barcelona, encontraram-se na Catalunha para um jogo de golfe com os filhos, segundo avança do jornal 'Mundo Deportivo'.





Amigos desde os tempos do 'Dream Team', os dois técnicos jogaram no Club de Golf Llavaneres. Guardiola, que tem um handicap 8, fez equipa com o filho mais velho, Marius, e Koeman (handicap 11) com o filho mais novo, Ronald Jr.O encontro foi marcado na sequência da mensagem de Whatsapp que Koeman mandou a Guardiola antes da final da Champions, que os citizens acabaram por perder para o Chelsea.Koeman está de férias em Barcelona, alugou uma casa numa urbanização perto do campo de golfe, um local onde Guardiola já tem uma propriedade.Não se sabe muitos detalhes sobre o 'match' mas ao que parece venceram os Guardiola.