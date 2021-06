Perry Edwards noiva e grávida

A cantora das Little Mix anunciou estar grávida do jogador do Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain. O casal espera que o bebé nasça no outono… mas entretanto o futebolista pediu em casamento a cantora, segundo a Capital FM. Há dois anos os fãs julgavam que os dois tinham dado o nó em segredo, mas pelos vistos isso só vai acontecer depois de o bebé nascer. Nem um nem outro fazem comentários sobre o assunto, mas Perry diz estar a viver “a melhor fase da minha vida”.