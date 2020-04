Phillip Klein Herrero mostra que se não podes ir à montanha...

Já estava tudo preparado por Philipp Klein Herrero, com marcações feitas e bilhete de autocarro na mão, para ir esquiar em La Grave, nos Alpes franceses. O sonho deste espanhol caiu por terra quando o primeiro-ministro Pedro Sánchez anunciou a quarentena em toda a Espanha, devido à pandemia do Covid-19. Nada se perdeu, no entanto, com o engenheiro da Seat a filmar um vídeo em câmara lenta a esquiar as montanhas alpinas na sua sala de estar. O resultado é fantástico!