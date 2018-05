O segredo de Sergio Ramos para conseguir forças para a grande disputa desde sábado, em Kiev, frente ao Liverpool, é a mulher e os filhos. "Com toda a força que dá a melhor família do Mundo, e com vocês", escreveu o capitão do Real Madrid no Instagram. Também Pilar Rubio mostrou uma nova imagem dos filhos no dia em que o companheiro partiu para Ucrânia. A modelo, de 40 anos, e Sergio, de 32, estão juntos há seis anos e têm três filhos.