Pinto da Costa mais próximo de Fernanda Miranda

Jorge Nuno Pinto da Costa voltou a reaproximar-se da ex-companheira Fernanda Miranda, que regressou recentemente ao Porto, depois de uma temporada em Luana, Angola. De acordo com o CM, o presidente do FC Porto já foi visto em diversas ocasiões com a brasileira. "Eles já foram vistos às compras e não só. Inclusivamente na zona da Foz, onde Pinto da Costa tem casa", diz uma fonte à referida publicação. Pinto da Costa mantém, no entanto, a relação com Cláudia Campo, que sofreu um abalo com a reaproximação de Fernanda. "Por enquanto não estão reconciliados. São amigos", completou a fonte.