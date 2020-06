Continua a saga do bronze de Margarida Corceiro no Algarve. A banhos em Portimão, a namorada de João Félix tem encantado os seus seguidores no Instagram com fotografias bem apelativas. Entre os muitos elogios dos fãs, há alguns comentários mais maliciosos que se destacam, como um que afirma "Não sou o João mas far-te-ia mais feliz!". Certo é que, com apenas 17 anos, a bonita atriz continua a partir corações um pouco por todo o lado!