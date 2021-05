Pizzi realiza sonho de Afonso

Afonso, uma criança de 12 anos portadora de uma doença crónica, cumpriu o sonho de conhecer Pizzi.





O menino algarvio, que é adepto das águias, esteve no Benfica Campus, onde privou com o seu ídolo.A Fundação do Futebol – Liga Portugal, em parceria com a Make-A-Wish, e em estreita articulação com a Fundação Benfica, realizou o sonho de Afonso, que recebeu uma camisola das mãos do '21' e ainda visitou o Estádio da Luz, bem como o Museu Cosme Damião.