Margarida Corceiro está indignada com a onda de críticas que tem recebido desde que revelou no Instagram que comprou a sua primeira casa com 18 anos, a maioria delas, a acusá-la de viver às custas de João Félix.





"Até por ter comprado a minha casa recebo uma onda de ódio que não tem explicação. É tão triste".