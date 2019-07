Polícia chamada ao aeroporto El Prat por ameaça de bomba nos carros de Messi e Suárez

Mulher de Messi 'deu tudo' mas foi outro pormenor do jogador que chamou a atenção



As autoridades espanholas foram esta terça-feira chamadas ao aeroporto El Prat, em Barcelona, devido a ameaças de bombas nos carros de Messi e Luis Suárez, que ali estavam estacionados.Os futebolistas que passaram uns dias de férias em Ibiza deixaram as suas viaturas num dos terminais do aeroporto de Barcelona, tendo esta terça-feira a polícia local sido alertada para a presença de expolsivos. Uma ameaça que se revelou falsa, segundo refere o 'Mundo Deportivo'.Luis Suárez é esperado que se apresente no Barcelona esta quarta-feira, enquanto Messi só deverá regressar aos trabalhos a 4 ed agosto, depois de terem participado na Copa América, competição este ano ganha pelo Brasil.