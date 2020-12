Alesenka Lesenka, namorada de Zé Luís, ex-FC Porto, voltou a mostrar o poder da sua ousadia e sensualidade. Numa nova produção, a bailarina russa mostra-se com uma pose atrevida e levou os fãs à loucura. Com um conjunto de treino justo, Alesenka mostra ser adepta de atividade física e exibe o corpo tonificado. Os fãs não resistem a comentar os atributos da companheira do avançado do Lokomotiv que é presença assídua em Portugal.