A Lazio ofereceu uma camisola do avançado Ciro Immobile ao Padroense FC, em jeito de agradecimento pela forma como foram recebidos. A equipa italiana voltou a treinar ontem no campo do clube que milita na Divisão de Elite da AF Porto, após a derrota sofrida contra o FC Porto na Liga Europa.