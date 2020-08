Primeira vez de Miley Cyrus foi marcante

A cantora norte-americana deu uma entrevista a um programa de rádio na qual falou abertamente sobre a sua sexualidade. Sem qualquer pudor de falar na vida privada, a artista de 27 anos revelou, entre muitas coisas, a idade com que perdeu a virgindade e com quem. "Não fui até ao fim com um rapaz até ter 16 anos, mas depois acabei a casar-me com ele", afirmou a ex-estrela da Disney, admitindo que a sua primeira vez foi com o ator australiano Liam Hemsworth, com quem teve uma relação de dez anos. Acabariam por casar em 2018, mas o enlace durou apenas oito meses.